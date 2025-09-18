Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt starten in Champions League
Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurt will an diesem Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul einen siegreichen Start in die Ligaphase der Champions League erreichen. Nach 940 Tagen spielt der Fußball-Bundesligist im Spiel gegen den türkischen Meister am Donnerstag (21:00 Uhr) im heimischen Stadion das erste Mal wieder in der Königsklasse des Herren-Profifußballs. Bayer Leverkusen hat seine Herausforderung gegen den FC Kopenhagen (18:45 Uhr) da schon hinter sich gebracht. Es ist das erste Auswärtsspiel mit dem neuen Trainer der Werkself, Kasper Hjulmand, der frühere dänische Nationalcoach. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.