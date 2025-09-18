Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
17.09.2025, 20:28:42 / Sport
Fußball

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt starten in Champions League

Trainingsauftakt_Ein_87262010.jpg
Arne Dedert/dpa
Trainiert, wird gegen Galatasaray aber fehlen: Mario Götze

Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurt will an diesem Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul einen siegreichen Start in die Ligaphase der Champions League erreichen. Nach 940 Tagen spielt der Fußball-Bundesligist im Spiel gegen den türkischen Meister am Donnerstag (21:00 Uhr) im heimischen Stadion das erste Mal wieder in der Königsklasse des Herren-Profifußballs. Bayer Leverkusen hat seine Herausforderung gegen den FC Kopenhagen (18:45 Uhr) da schon hinter sich gebracht. Es ist das erste Auswärtsspiel mit dem neuen Trainer der Werkself, Kasper Hjulmand, der frühere dänische Nationalcoach. (dpa/jW)

