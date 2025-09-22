Aarau. Das Schweizer Pokalspiel zwischen dem FC Aarau und den Young Boys Bern (1:0) wurde von heftigen Ausschreitungen überschattet. Während der Partie im Stadion Brügglifeld hätten sich fünf Gästefans Brandverletzungen bei der eigenen Pyroshow zugezogen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kantonspolizei Aargau hervor. Die Verletzten seien zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden. Zwei von ihnen seien noch am Samstag abend aus dem Krankenhaus entlassen worden, der Zustand der anderen sei stabil. (dpa/jW)