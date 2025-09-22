Dortmund. Fast 400 Fußballfans aus den rivalisierenden Fanlagern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund haben sich am Samstag abend eine Schlägerei geliefert. Die Polizei stellte unter anderem Handschuhe, Boxbandagen und Skimasken sicher und ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Auf der Zugfahrt vom Auswärtsspiel in Magdeburg zurück ins Ruhrgebiet war auf der Fahrt durch Dortmund gleich zweimal hintereinander die Notbremse betätigt worden, wie die Polizei berichtet. Beim zweiten Mal habe eine größere Gruppe den Zug verlassen. (dpa/jW)