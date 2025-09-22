Mohamed Azakir/REUTERS Hier ist niemandem zum Jubeln zumute: Gedenkmarsch für die Opfer der »Pager-Angriffe« Israels am 17. September in Beirut

In diesen Tagen wird im Libanon der Opfer der israelischen »Pager-Attacke« gedacht. Dabei wurden 40 Personen getötet und mehr als 3.400 zum Teil schwer verletzt. Die Menschen verloren ihre Augen, Nasen, Finger, Hände, Handflächen oder Gliedmaßen. Viele werden ihr Leben lang nicht wieder arbeiten können und auf Hilfe angewiesen sein.

Am 17. September 2024 explodierten mehr als 3.000 Pager, die auch als Personenrufempfänger bekannt sind. Die Explosionen waren durch ein Signal ausgelöst worden und töteten und verletzten alle Träger der Geräte. Einen Tag später, am 18. September, wurden auf die gleiche Weise ferngesteuert Hunderte Walkie-Talkies gesprengt, erneut starben Menschen und alle Träger der Geräte wurden verletzt. Die Funksprechgeräte waren von Kämpfern, Angehörigen, Unterstützern der Hisbollah genutzt worden, um jenseits der allgegenwärtigen Telefonüberwachung Israels im Libanon kommunizieren zu können. Überwachungskameras zeigen, dass die Geräte mitten am Tag auf vollen Märkten und in Geschäften explodierten.

Am 10. November übernahm der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu persönlich die Verantwortung für den »großen und erfolgreichen« Angriff. Er prahlte damit, dass er den Einsatz allen Warnungen zum Trotz angeordnet habe. Der damalige Verteidigungsminister Joaw Gallant hatte bereits unmittelbar nach dem Angriff erklärt, die Armee habe »zusammen mit Schin Bet und Mossad sowie allen Abteilungen« ihrer Institutionen »wirklich beeindruckende Ergebnisse« geliefert.

In einer Art Kriegspropaganda lieferten Ende Dezember 2024 angebliche Mossad-Agenten unter Tarnnamen im CBS-Programm »60 Minutes« weitere Informationen. Danach habe der Auslandsgeheimdienst die Geräte in einem getarnten Unternehmen in Ungarn mit den Zündern und Sprengstoff präpariert. Die Operation habe vor zehn Jahren begonnen, man habe eine »Scheinwelt« für die Hisbollah erschaffen. Ziel sei gewesen, eine »Botschaft zu senden«, so einer der Redner. Wenn jemand verletzt werde, müsse man ihn ins Krankenhaus bringen, sich kümmern und Geld dafür ausgeben. »Diese Menschen ohne Hände und Augen sind der lebende Beweis dafür, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte.«

Zuvor hatte Beirut Anfang November des letzten Jahres bei der UN-Arbeitsorganisation (ILO) in Genf eine Beschwerde gegen Israel eingelegt. Der damalige Arbeitsminister Mustafa Bayram bezeichnete die Angriffe als »ungeheuerlichen Krieg gegen die Menschlichkeit, gegen Technologie und gegen Arbeit«. Viele Arbeiter und Angestellte seien schwer verletzt oder getötet worden. Aus völkerrechtlicher Sicht handelt es sich um einen illegalen Angriff.

Im eigenen Land und im westlichen Ausland wurde die israelische Führung von Politik und Medien vielfach bejubelt für die »gelungene Operation«. Das Land, seine Armee und Geheimdienste arbeiten in Kooperation und mit Geld westlicher Verbündeter intensiv an einer neuen Art von Kriegführung, mit der Hunderte oder gar Tausende von Menschen gleichzeitig eliminiert werden können. Dazu gehört Telefon- und Drohnenüberwachung, Gesichts- und Stimmerkennung und künstliche Intelligenz (KI) wie »Lavender«, »Where’s Daddy« und »Gospel«. Bei allen Entwicklungen, besonders aber bei den KI-Waffensystemen, wie sie im Gazakrieg eingesetzt werden, stehen Unternehmen wie Microsoft und Palantir als Partner zur Seite. Im Jargon der Militaristen spricht man von »smarten Kriegen«.