Angela Ponce/REUTERS

In Perus Hauptstadt Lima haben am Wochenende Massenproteste gegen die rechte Präsidentin Dina Boluarte stattgefunden. Demonstranten forderten ihren Rücktritt und vorgezogene Neuwahlen. Die Polizei setzte Tränengas ein, es gab Verletzte und über 50 Festnahmen. Besonders die Jugend macht Boluarte für Unsicherheit, Korruption und die schlechte ökonomische Lage verantwortlich. Die Proteste halten seit der Absetzung des linken Expräsident Pedro Castillo 2022 an. Amnesty International kritisierte bereits tödliche Repressionen früherer Proteste. (jW)