Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.09.2025, Seite 2 / Ausland
Peru

»Generation Z« gegen Korruption

Angela Ponce/REUTERS

In Perus Hauptstadt Lima haben am Wochenende Massenproteste gegen die rechte Präsidentin Dina Boluarte stattgefunden. Demonstranten forderten ihren Rücktritt und vorgezogene Neuwahlen. Die Polizei setzte Tränengas ein, es gab Verletzte und über 50 Festnahmen. Besonders die Jugend macht Boluarte für Unsicherheit, Korruption und die schlechte ökonomische Lage verantwortlich. Die Proteste halten seit der Absetzung des linken Expräsident Pedro Castillo 2022 an. Amnesty International kritisierte bereits tödliche Repressionen früherer Proteste. (jW)

