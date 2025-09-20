Kreuzworträtsel
Unter den Einsender-innen und Einsendern des richtigen Lösungsworts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch:
»Die Haut meiner Seele – Eine Erzählung in Lyrik und Prosa« von Muna AnNisa Aikins, erschienen im Unrast-Verlag.
Das Buch: »Gewalt. Macht. Widerstand. G20 – Streitschrift um die Mittel zum Zweck« von Andreas Blechschmidt, erschienen im Unrast Verlag, haben gewonnen: Elke Grundig aus Annaberg-Buchholz und Marcel Alexandre Sabaaus Berlin.
Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Wochenendbeilage
-
Spaghetti alla Putinescavom 20.09.2025
-
»Indigenenfeindliche Politik hat in Argentinien Tradition«vom 20.09.2025
-
Marxismus und Kampfformenvom 20.09.2025
-
Dachschädenvom 20.09.2025
-
Tod und Verwüstungvom 20.09.2025
-
Wenn sie nicht mehr da sindvom 20.09.2025