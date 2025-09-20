Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Nein zu Kriegspolitik und Militarisierung – Ja zu Frieden und Abrüstung«. Friedensdemo in Berlin, Freitag, 3.10., 13 Uhr. Es fahren Busse:

IG Metall Gera, Abfahrt 8.30 Uhr, Busbahnhof Gera. Verbindliche Anmeldung über IG Metall Gera: 0365/821 43-0

Friedenschor Bautzen, Haltepunkte in Ebendörfel, Bautzen, Prischwitz und Kamenz. Verbindliche Anmeldung über: p.beer@web.de

Bielefelder Friedensinitiative, mehrere Haltepunkte. Verbindliche Anmeldung über: marlis.landree@icloud.com

Bremer Friedensforum, Abfahrt ab Bremen ZOB-Fernbusterminal um 7 Uhr. Verbindliche Anmeldung über: friedensbus-bremen@posteo.de oder: 01522/280 18 83

DKP Darmstadt, als Gruppe mit ICE. Meldet euch auch, wenn es finanziell knapp ist, wir finden eine Lösung. Verbindliche Anmeldung über: niklas.freitag@bordenberg.de

Dortmunder Friedensforum, mit ICE für 20 Euro hin- und zurück, Start 7.48 Uhr am Hbf Dortmund. Verbindliche Anmeldung über: 0170/215 96 56 oder info@dortmunder-friedensforum.de

Hamburger Forum, mit Bussen. Es gibt Sozial-, Normal- und Soliticketpreise. Alle Informationen und eine Anmeldemöglichkeit über die Webseite busfahrt-frieden.de

DiDF NRW: Busfahrt mit den Haltestationen Köln, Krefeld, Duisburg, Wuppertal, Bochum, Essen, Dortmund. Verbindliche Anmeldung über: Didf@didf.de

»Aufstehen Ostfriesland« und BSW-Unterstützerkreis, Bus ab Leer 5.30 Uhr, Westerstede 6 Uhr, Oldenburg 6.30 Uhr. Normalpreis 50 Euro. Verbindliche Anmeldung über: aufstehen-ostfriesland@web.de oder: bsw-unterstuetzer@posteo.de

75 für 75

