Juan Karita/AP Photo/dpa

Im bolivianischen La Paz haben am Donnerstag (Ortszeit) Minenarbeiter gegen illegalen Bergbau demonstriert. Mit Knalleffekt: Bei den Protesten wurde Dynamit gezündet. Die Demonstrationen der staatlich angestellten Bergleute richteten sich gegen das zunehmende Eindringen privater Bergbaukooperativen in staatseigene Abbaugebiete sowie Mineraldiebstahl. Sie fordern ein wirksames Eingreifen der Behörden. Vorausgegangen waren gewaltsame Zusammenstöße in verschiedenen Bergbauregionen des Landes. (jW)