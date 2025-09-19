Fuschl am See. Was für ein Titel: »Global Head of Soccer Commercial«. Ergänzen soll der Posten in den Kommandohöhen von Red Bull den des weltweiten Fußballchefs Jürgen Klopp. Bekleiden soll ihn der ehemalige RB-Leipzig-Funktionär Florian Scholz. Die »neu geschaffene Position« sei den »kommerziellen Aspekten« des »globalen Fußballportfolios« gewidmet, teilte Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff am Donnerstag mit. Er soll die Geschäftsführer der Red-Bull-Vereine demnach bei Strategie, Partnerschaften und Geschäftsentwicklung unterstützen. Scholz, 46 Jahre alt und ehemaliger Journalist, begann im Sommer 2015 als Mediendirektor beim damaligen Zweitligisten RB Leipzig. (dpa/jW)