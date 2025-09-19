Ein bislang der Öffentlichkeit nicht bekanntes Werk von Pablo Picasso ist am Donnerstag in Paris vorgestellt worden. Das Auktionshaus Hôtel Drouot enthüllte das Bild »Büste einer Frau mit Blumenhut« von 1943, das am 24. Oktober versteigert werden soll. Es handelt sich um ein Porträt von Dora Maar, einer französischen Malerin und Fotografin, die mehrere Jahre lang Picassos Geliebte und Muse war. Hôtel Drouot schätzt den Wert des etwa 80 mal 60 Zentimeter großen Gemäldes auf mindestens acht Millionen Euro. (dpa/jW)