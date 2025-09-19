Aus: Ausgabe vom 19.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Kunst
Schön mit Hut
Ein bislang der Öffentlichkeit nicht bekanntes Werk von Pablo Picasso ist am Donnerstag in Paris vorgestellt worden. Das Auktionshaus Hôtel Drouot enthüllte das Bild »Büste einer Frau mit Blumenhut« von 1943, das am 24. Oktober versteigert werden soll. Es handelt sich um ein Porträt von Dora Maar, einer französischen Malerin und Fotografin, die mehrere Jahre lang Picassos Geliebte und Muse war. Hôtel Drouot schätzt den Wert des etwa 80 mal 60 Zentimeter großen Gemäldes auf mindestens acht Millionen Euro. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Sieben Grammvom 19.09.2025
-
Frischluft am Fenstervom 19.09.2025
-
Weg der Avantgardevom 19.09.2025
-
Schwürzvom 19.09.2025
-
Nachschlag: Moskauer Fundevom 19.09.2025
-
Vorschlagvom 19.09.2025