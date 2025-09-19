Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Ermittlungen zu den Todesumständen des Rappers Xatar abgeschlossen. Auch die Auswertung eines chemisch-toxikologischen Gutachtens habe keine Hinweise darauf ergeben, dass der Tod des Künstlers durch schuldhaftes Verhalten anderer Personen verursacht worden wäre, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit. Das Todesermittlungsverfahren sei daher eingestellt worden, zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten werde man keine weiteren Einzelheiten mitteilen. Xatar war im Mai tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden, er wurde 43 Jahre alt. (dpa/jW)