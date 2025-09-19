Marlena Handels

In Berlin-Tempelhof ist am Donnerstag die Grünanlage Wolffring in Elisabeth-Schumacher-Park umbenannt worden. Etwa 50 Menschen waren bei der Zeremonie zugegen. Die Antifaschistin und Kommunistin Elisabeth Schumacher engagierte sich zusammen mit ihrem Mann, dem Bildhauer Kurt Schumacher, in dem als »Rote Kapelle« bekannten Widerstandsnetzwerk. Die Schumachers nahmen im August 1942 den mit dem Fallschirm abgesprungenen Kommunisten Albert Hößler bei sich auf. Alle drei wurden am 22. Dezember 1942 im Gefängnis Plötzensee hingerichtet. (jW)