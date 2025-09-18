New York. Interessenverbände und Fangruppen haben am Mittwoch die europäischen Fußballverbände aufgefordert, Israel zu boykottieren. Wegen des Krieges in Gaza sollen israelische Spieler aus nationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden, wird unter anderem auf einer Werbetafel am Times Square mit dem Schlagwort »#GameOverIsrael« gefordert. »Im Sport haben Kriegsverbrecher keinen Platz«, sagte Abed Ayoub von der Menschenrechtsorganisation American-Arab Anti-Discrimination Committee. (Reuters/jW)