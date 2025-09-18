Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußballrealität

Boykott

New York. Interessenverbände und Fangruppen haben am Mittwoch die europäischen Fußballverbände aufgefordert, Israel zu boykottieren. Wegen des Krieges in Gaza sollen israelische Spieler aus nationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden, wird unter anderem auf einer Werbetafel am Times Square mit dem Schlagwort »#GameOverIsrael« gefordert. »Im Sport haben Kriegsverbrecher keinen Platz«, sagte Abed Ayoub von der Menschenrechtsorganisation American-Arab Anti-Discrimination Committee. (Reuters/jW)

