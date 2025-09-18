Shenzhen. Die US-Tennisspielerin Taylor Townsend hat sich am Mittwoch entschuldigt für ihre abfälligen Äußerungen über das chinesische Essen, das vor dem Finale des Billie Jean King Cup in Shenzhen serviert wurde. Sie habe »das große Privileg, um die ganze Welt reisen und kulturelle Unterschiede erleben zu dürfen«, zeigte sie sich in sozialen Medien reumütig. »Diese Leute töten buchstäblich Frösche«, hatte sie zuvor gepostet und von dem »Verrücktesten«, das sie »je gesehen habe« gesprochen. (Reuters/jW)