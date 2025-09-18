Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußballrealität

Null zu sechs

Manchester. Der englische Fußballklub Manchester United hat am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge einen Jahresfehlbetrag gemeldet und für das laufende Geschäftsjahr geringere Einnahmen prognostiziert. Der Premier-League-Verein verzeichnete für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr einen Verlust von 33 Millionen Pfund Sterling (38 Millionen Euro), was gegenüber dem Vorjahr (113 Millionen Pfund) eine Verbesserung darstellt. Langfristig können Kürzungen schlechte Leistungen auf dem Spielfeld aber nicht kompensieren. (Reuters/jW)

