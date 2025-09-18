Kapalua. Das Sentry wird aufgrund der anhaltenden Dürre auf der hawaiianischen Insel Maui nicht wie üblich auf dem Plantation Course in Kapalua ausgetragen. Wohin das vom 8. bis 11. Januar andauernde Turnier verlegt wird, gab die Professional Golfers’ Association (PGA Tour) am Dienstag (Ortszeit) nicht bekannt. »Angesichts der Dürre, mit der Maui zu kämpfen hat, unterstützen wir die Entscheidung der PGA Tour«, kommentierte Hawaiis Gouverneur Josh Green. Das Turnier zählt zu den höchstdotierten der Welt. (Reuters/jW)