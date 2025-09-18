Sören Bär Das schöne Finale blieb hinter den Kulissen: Mit dem Springeropfer 41.Sh8+! hätte Hikaru Nakamura das forcierte Matt erzwungen

Hikaru Nakamura wäre als Weltranglistenzweiter für das Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft gesetzt. Doch dafür muss er im Jahr 2025 mindestens 40 ausgewertete Partien spielen. Der 37jährige US-Amerikaner nähert sich diesem Ziel auf unkonventionelle Weise: Er gewinnt kleine Openturniere und eine Menge Sympathien in seiner Heimat.

Beim Grand-Swiss-Turnier in Samarkand (Usbekistan), wo vom 3. bis 16. September zahlreiche Weltklassespieler um zwei Plätze im WM-Kandidatenturnier rangen, suchte man den Namen des Weltranglistenzweiten Hikaru Nakamura (USA) vergebens in der Teilnehmerliste. Im Achterfeld des nächsten Kandidatenturniers 2026 ist auch ein Platz für den im Welt-Ranking am höchsten plazierten Spieler reserviert. Da nicht damit zu rechnen ist, dass der norwegische Weltranglistenspitzenreiter Magnus Carlsen (Norwegen) antreten wird, käme gegenwärtig Nakamura in den Genuss des Freiplatzes. Doch der Weltverband FIDE hat eine zusätzliche Hürde geschaffen: Es müssen mindestens 40 nach ELO ausgewertete Partien im Kalenderjahr 2025 gespielt werden, damit man sich nicht durch Inaktivität den Weg in die Kandidatenselektion sichern kann. Nakamura bestritt jedoch in der ersten Jahreshälfte lediglich 18 klassische Partien – acht beim American Cup in St. Louis und zehn beim Norway Chess in Stavanger, so dass ihm noch 22 fehlten. Was sollte er tun?

Nakamura versteht sich heutzutage als Streamer und verzeichnet als »GMHikaru« auf Youtube gegenwärtig 3,01 Millionen Follower. Zudem ist seine Frau, die aus dem Iran stammende Großmeisterin Atousa Pourkashiyan, schwanger, so dass der Weltklassemann ungern für mehrere Wochen verreisen wollte. Nakamura fand eine unkonventionelle Lösung: Er bestreitet kleinere Openturniere in den USA, zu denen sich sonst nie ein Elite-GM verirrt – er nennt sie selbst »Micky-Maus-Turniere«. Ende August trat er in New Orleans zur Louisiana State Championship an. Damit überraschte er sowohl die lokale Community als auch die Schachwelt. Nakamura brachte 2.807 ELO-Punkte auf die Waage, sein stärkster Kontrahent war FIDE-Meister Nicholas Matta mit 2.250. Nakamura sah sich in der Begegnung mit Matta unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, gewann aber dennoch am Ende mit dem perfekten Score von sieben aus sieben.

Während das Preisgeld für Nakamura kaum interessant war, spielten für ihn die sechs gewerteten seiner sieben Partien eine bedeutendere Rolle. Nur die erste Runde wurde mit einer schnelleren Bedenkzeit gespielt und entsprach deshalb nicht den FIDE-Vorgaben. Nakamura konnte sogar seine ELO-Zahl um 4,8 Punkte steigern, denn aufgrund einer Regelung des Weltverbandes gewinnt der stärkere Spieler bei Siegen gegen mehr als 400 Ratingpunkte schwächere Kontrahenten jeweils 0,8 Zählern hinzu.

Nur wenige Tage danach beteiligte sich Nakamura auch am 70. Iowa Chess Open, einem Wochenendturnier in Iowa City mit fünf Runden. Wiederum blieb er in allen Begegnungen siegreich und erreichte somit mit fünf aus fünf Rang eins, wobei sein stärkster Gegner der Meisterkandidat Anjaneya Rao mit einer Ratingzahl von 2.147 war. Nakamura gewann weitere vier Ratingpunkte und liegt mit 2.816 nunmehr nur noch 23 Zähler hinter Carlsen. Der Norweger erklärte, er möge Nakamuras Vorgehen, weil dieser damit so »schamlos« die geltenden Regularien ausnutzen würde. Nakamura kommentierte alle Partien auf seinem Youtube-Kanal und erinnerte dabei nostalgisch daran, dass mit derartigen Turnieren seine Karriere begann. Er genoss es vor Ort sichtlich, die Partien mit seinen Gegnern zu analysieren und erwarb sich durch seine unprätentiöse Art viele Sympathien. Nakamura verwies auch darauf, dass er sich im Herbst seiner Karriere befände und sich ihm vielleicht nur noch diese eine Chance zur Teilnahme am Kandidatenturnier böte. Auch der frühere Weltmeister Robert James »Bobby« Fischer bestritt in den frühen 1960er Jahren Open-Turniere in den USA und absolvierte 1964 eine legendäre Simultantournee.

Nakamura ist übrigens nicht der einzige Weltklassespieler, der sich die FIDE-Regeln zunutze macht: Im Dezember 2023 gewann Alireza Firouzja (Frankreich) das Open in Rouen mit sieben aus sieben, überholte dadurch Wesley So (USA) in der Weltrangliste und qualifizierte sich für das Kandidatenturnier 2024 in Toronto. Die Schachwelt stellt sich im Moment einzig die Frage: Wo will Hikaru Nakamura die noch fehlenden elf Partien absolvieren?