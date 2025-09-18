Phil Noble/REUTERS

Mit der richtigen Technik lässt sich so einiges projizieren. Zum Beispiel ein Foto von US-Präsident Donald Trump neben dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Verantwortlich für den am Dienstag abend an die Wand von Schloss Windsor in Berkshire geworfenen Wink mit dem Zaunpfahl war die Gruppe »Led by Donkeys«. Sie kritisierten damit den Staatsbesuch Trumps in Großbritannien. An der Seite von König Charles III. wurde der US-Milliardär am Mittwoch durch den Schlossgarten gefahren. Dagegen protestiert wurde auch in London, unter Aufsicht von 1.500 Polizisten. (jW)