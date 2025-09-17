Samarkand. Erstmals seit 34 Jahren hat ein Deutscher wieder die Chance, Herausforderer für einen Schachweltmeister zu werden. Großmeister Matthias Blübaum aus Lemgo hat sich für das Kandidatenturnier qualifiziert, bei dem der Kontrahent von Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien ermittelt wird. Beim FIDE Grand Swiss im usbekischen Samarkand sicherte sich der 28jährige als Zweiter hinter dem Niederländer Anish Giri einen der zwei zu vergebenden Plätze für das Kandidatenturnier. Blübaum ist damit als erster Deutscher nach dem im vergangenen Januar verstorbenen Robert Hübner (1991) Teil der elitären Gruppe, die den Herausforderer für den Weltmeister ausspielen. Wann und wo das Turnier mit acht Spielern im kommenden Jahr ausgetragen wird, steht noch nicht fest. (dpa/jW)