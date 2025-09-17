Mönchengladbach. Der Fußballbundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Gerardo Seoane getrennt. »Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen«, sagte Sportgeschäftsführer Roland Virkus in einer Mitteilung: »Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann.« Bis auf weiteres wird Eugen Polanski die Mannschaft trainieren. Der Exprofi war bisher U-23-Coach der Borussia. (dpa/jW)