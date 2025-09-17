»Ausgrenzung, Arbeitszwang und Abweichung«. Werkstattausstellung. Vor über 130 Jahren eröffnet, war die Leipziger Arbeitsanstalt in der Riebeckstraße 63 über Jahrzehnte Inbegriff von repressiver Sozialpolitik, Stigmatisierung, Ausgrenzung und Arbeitszwang. Die neue Ausstellung im ehemaligen Pförtnerhaus präsentiert erstmals die über 100jährige Gewaltgeschichte der verschiedenen Institutionen, die dort ansässig waren, und die unterschiedlichen Verfolgtengruppen. Donnerstag, 18.9., 14 Uhr. Ort: Pförtnerhaus, Riebeckstr. 63, Leipzig. Veranstalter: Verein Riebeckstraße 63

»Sichtbar werden! Auf den Spuren der Kämpfe linker Afrikaner in Hamburg«. Buchvorstellung mit Josephine Akinyosoye und Johannes Tesfai. Ob es um den Einsatz gegen die Apartheid in Südafrika, um die Verbreitung panafrikanischer Ideen, antiimperialistische Solidaritätsarbeit mit Ländern der »Dritten Welt« oder den Kampf gegen strukturellen und alltäglichen Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft der BRD ging: Afrikanische Linke waren und sind in Hamburg schon lange sozial, kulturell und politisch aktiv. Donnerstag, 18.9., 19 Uhr. Ort: Kölibri, Achidi-John-Platz 1, Hamburg. Veranstalter: Verein für politische Bildung und andere

»Solidarität mit Daniela Klette«. Infoveranstaltung. Zum Stand des Verfahrens gegen Daniela Klette, ehemaliges RAF-Mitglied. Sie soll an Geldbeschaffungsaktionen beteiligt gewesen sein. Das Gericht hat dafür bisher keine Beweise vorgelegt. Freitag, 19.9., 19 Uhr. Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Gefangenenschreibsolidaritätstresen