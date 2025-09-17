Robert Redford ist tot. Wie die New York Times meldete, ist der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur im Alter von 89 Jahren gestorben. Redford gehörte zweifellos zu den weltweit populärsten Schauspielern. Filme wie »Zwei Banditen«, »Der Clou«, »Die Unbestechlichen«, »Jenseits von Afrika« und »Der Pferdeflüsterer« sind Filmgeschichte. Redford machte auch als Regisseur Karriere: Sein Debüt »Eine ganz normale Familie« wurde 1981 mit dem Oscar ausgezeichnet. Er inszenierte neun Spielfilme, darunter »Der Pferdeflüsterer«. Fürs Lebenswerk als Schauspieler, Regisseur, Gründer des Sundance Institute erhielt Redford 2002 einen Ehrenoscar. Er engagierte sich politisch, nicht zuletzt für den Umweltschutz, u. a. für den Natural Resources Defense Council. (dpa/jW)