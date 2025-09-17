Robert Redford verstorben
Robert Redford ist tot. Wie die New York Times meldete, ist der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur im Alter von 89 Jahren gestorben. Redford gehörte zweifellos zu den weltweit populärsten Schauspielern. Filme wie »Zwei Banditen«, »Der Clou«, »Die Unbestechlichen«, »Jenseits von Afrika« und »Der Pferdeflüsterer« sind Filmgeschichte. Redford machte auch als Regisseur Karriere: Sein Debüt »Eine ganz normale Familie« wurde 1981 mit dem Oscar ausgezeichnet. Er inszenierte neun Spielfilme, darunter »Der Pferdeflüsterer«. Fürs Lebenswerk als Schauspieler, Regisseur, Gründer des Sundance Institute erhielt Redford 2002 einen Ehrenoscar. Er engagierte sich politisch, nicht zuletzt für den Umweltschutz, u. a. für den Natural Resources Defense Council. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Haudrauf in der verbotenen Stadtvom 17.09.2025
-
Zeitenwende in Sandbostelvom 17.09.2025
-
Rotlicht: Rechtsstaatvom 17.09.2025
-
Nachschlag: Die da obenvom 17.09.2025
-
Vorschlagvom 17.09.2025
-
Veranstaltungenvom 17.09.2025
-
Auf wessen Kosten?vom 17.09.2025
-
Eberle, Römer, Später, Braschvom 17.09.2025