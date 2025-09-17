Auslieferung angeordnet
Drei Jahre nach der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines laufen die Ermittlungen, von denen die Öffentlichkeit erfährt, vor allem in eine Richtung: Angeblich soll eine Gruppe von ukrainischen Saboteuren den Anschlag verübt haben. Einem der Verdächtigen droht nun die Auslieferung an die Bundesrepublik. Am Dienstag hat ein Gericht im norditalienischen Bologna die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers Sergij K. angeordnet. Der Ukrainer bestreitet jedoch, Teil der Gruppe zu sein, die die Pipelines 2022 gesprengt haben soll. Das teilte K.s Anwalt, Nicola Canestrini, der Nachrichtenagentur AFP mit. K. werde gegen seine Auslieferung vor dem Kassationsgerichtshof, dem obersten Gericht Italiens, in Berufung gehen.
Die Bundesanwaltschaft hatte am 21. August die Festnahme des aus der Ukraine stammenden mutmaßlichen Koordinators der Sprengung in Italien gemeldet. Die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee waren für den Transport von russischem Erdgas nach Deutschland gebaut worden. Im September 2022 wurden sie durch Sprengsätze schwer beschädigt. Die Leitungen waren damals nicht in Betrieb.
Anwalt Canestrini warf der italienischen Justiz am Dienstag »gravierende Verletzungen der Grundrechte« seines Mandanten vor und forderte eine »gerichtliche Überprüfung«. Seinem Mandanten sei es nicht gestattet worden, »persönlich an seinen Anhörungen teilzunehmen oder vollständige Einsicht in die deutschen Verfahrensakten zu nehmen«. Der Jurist warf dem Gericht zudem vor, dass die Übersetzung während der Anhörungen »völlig unzureichend« gewesen sei und dadurch »die effektive Verteidigung erheblich beeinträchtigt« worden sei.
Der »militärische Charakter der vorgeworfenen Handlungen« begründe nach dem »Völkergewohnheitsrecht« eine »funktionelle Immunität«, die auch im Auslieferungsverfahren zu beachten sei. Zudem verwies Canestrini darauf, dass K. zum Zeitpunkt der Tat den ukrainischen Streitkräften angehört habe und dies »zwingend berücksichtigt« werden müsse. Auch gebe es das »konkrete Risiko« einer Verletzung weiterer Rechte, etwa dass Sergij K. im Falle einer Überstellung »unmenschlichen oder erniedrigenden Haftbehandlungen ausgesetzt« werde. Italienische Polizisten hatten K. in der norditalienischen Provinz Rimini festgenommen. In San Clemente habe er zusammen mit seiner Familie ein paar Tage in einem Bungalow verbracht. (AFP/jW)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
- 12.07.2025
Kiew präsentiert Mega-Rechnung
- 18.11.2024
Kein Gas mehr für Österreich
- 13.04.2022
Alternativen gesucht
Mehr aus: Ausland
-
Nicht zum Feiern zumutevom 17.09.2025
-
Gipfel der leeren Wortevom 17.09.2025
-
Kriegsgefahr in der Karibikvom 17.09.2025
-
Wahlen ohne Wählervom 17.09.2025
-
Nepal zwischen den Frontenvom 17.09.2025