Nicht zum Feiern zumute
Während die Regierung El Salvadors am Montag den 204. Unabhängigkeitstag des Landes mit Paraden zelebrierte, haben Dutzende in der Hauptstadt San Salvador demonstriert. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen willkürliche Verhaftungen. 88.000 Verhaftungen hat es seit 2022 gegeben, als der autoritär regierende Präsident Nayib Bukele einen Ausnahmezustand verhängte. Bukele hatte Ende Juli eine Verfassungsreform durchgesetzt, wonach er unbegrenzt regieren kann – dies war für viele ein weiterer Grund, um auf die Straße zu gehen. (jW)
