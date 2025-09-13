Israel: 250.000 Palästinenser haben Stadt Gaza verlassen

Abed Rahim Khatib/dpa Exodus, mal wieder. Menschen verlassen Gaza-Stadt aufgrund der militärischen Gewalt der israelischen Armee

Gaza. Bei Angriffen der israelischen Armee in der Stadt Gaza und anderen Teilen des Küstenstreifens sind nach Angaben des Zivilschutzes seit Samstagmorgen mindestens zwölf Menschen getötet worden. Israel habe seine Angriffe vor allem auf die Stadt Gaza verschärft, sagte der Sprecher der von der terroristischen Hamas kontrollierten Organisation, Mahmud Basal. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete ähnlich.

Der israelische Militärsprecher Avichai Adraee rief alle Bewohner der Stadt Gaza erneut auf, sofort in sogenannte humanitäre Zonen weiter südlich zu flüchten. Bisher seien schätzungsweise mehr als 250.000 Menschen aus der Stadt abgezogen, schrieb Adraee auf X. Worauf diese Schätzung beruht, teilte er nicht mit.

In anderen Berichten war in den vergangenen Tagen eher von mehreren Zehntausend Geflohenen die Rede gewesen. Das von der Hamas kontrollierte Medienbüro in dem Küstenstreifen betonte, nur 65.000 Menschen hätten die Stadt verlassen. Diese und alle anderen Angaben aus dem Kriegsgebiet konnten zunächst nicht überprüft werden.

Bisher war geschätzt worden, dass sich in der Stadt rund eine Million Menschen aufhielten, die teilweise schon aus anderen Gegenden des Küstenstreifens dorthin geflohen waren. Viele von ihnen wollen trotz der Lebensgefahr nicht in die von Israel als sicher bezeichneten Zonen im Zentrum und Al-Mawasi im Südwesten abziehen, da Israel in der Vergangenheit auch solche Zonen angegriffen hat.

Israel hatte angekündigt, die Armee werde die gesamte Stadt einnehmen, um die dort vermuteten Einheiten der Hamas zu zerschlagen. (dpa/jW)