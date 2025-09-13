Verhaftung nach Attentat auf rechten US-Aktivisten
Orem. Die US-Strafverfolgungsbehörden und Präsident Donald Trump haben zwei Tage nach dem Attentat auf den rechten US-Podcaster Charlie Kirk am Freitag die Festnahme eines Verdächtigen bekanntgegeben. Der Festgenommene sei 22 Jahre alt und komme aus dem US-Bundesstaat Utah, wo Kirk am Mittwoch auf einem Universitätscampus erschossen wurde. US-Medien veröffentlichten den vollständigen Namen des Verdächtigen und ein Polizeifoto. Darauf ist ein junger weißer Mann mit dunklen Haaren zu sehen.
Der republikanisch Gouverneur des US-Bundesstaats, Spencer Cox, sagte bei einer Pressekonferenz, der Verdächtige Tyler R. sei in den vergangenen Jahren »politischer geworden«. Er habe sich nach Aussage von Familienmitgliedern feindlich über den bevorstehenden Auftritt von Kirk in Utah und über dessen Ansichten geäußert. Demnach war er als Wähler in Utah registriert, jedoch für keine bestimmte Partei.
Vor der Festnahme des Mannes hatte Präsident Trump »radikale Linke« für den Kirks Tod verantwortlich gemacht und ihn einen »Märtyrer« genannt. (AFP/jW)
