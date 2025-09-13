Boeing: Millionenstrafe wegen Sicherheitsmängeln möglich

AP Photo/Lindsey Wasson Erst am Mittwoch hatte ein Streik der Beschäftigten in der Rüstungssparte des US-Konzerns geendet

Washington. Wegen zahlreicher Sicherheitsverstöße schlägt de US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration, FAA) eine Strafe von 3,1 Millionen US-Dollar gegen den Flugzeugbau- und Rüstungskonzern Boeing vor. Die Behörde begründete die Strafe am Freitag damit, hunderte Verstöße gegen das Qualitätssicherungssystem im 737-Werk von Boeing in Renton im US-Bundesstaat Washington sowie im Werk des Boeing-Zulieferers Spirit AeroSystems in Wichita in Kansas festgestellt. Zudem habe Boeing der FAA zwei fluguntüchtige Flugzeuge zur Abnahme vorgelegt und sich nicht an die eigenen Regeln zur Qualitätssicherung gehalten. Boeing und Spirit AeroSystems äußerten sich Reuters zufolge zunächst nicht dazu.

Boeing hatte es Angaben der Verkehrssicherheitsbehörde von Juni nach versäumt, angemessene Schulungen, Anleitungen und Kontrollen bereitzustellen, um das Herausbrechen einer Kabinenverkleidung während des Fluges einer Alaska Airlines 737 MAX 9 im Januar 2024 zu verhindern.

Nach mehr als einem Monat Streik in der Rüstungssparte hatte der Konzern am Mittwoch eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt. Eine Abstimmung sollte am Freitag erfolgen, hatte die Gewerkschaft IAM mitgeteilt. Der Tarif ist demnach auf fünf Jahre ausgelegt und soll neben Einkommenserhöhungen auch eine Einmalzahlung enthalten. (Reuters/dpa/jW)