Prozess um Beschädigung von Unterseekabel beendet

Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa Der Tanker »Eagle-S« war über Wochen in finnischem Gebiet festgesetzt worden

Helsinki. Die finnische Staatsanwaltschaft hat im Prozess um die Beschädigung mehrerer Unterwasserkabel in der Ostsee durch ein angeblich zur russischen »Schattenflotte« gehörendes Schiff Haftstrafen für den Kapitän und zwei weitere Mitglieder der Besatzung gefordert. Wegen »schwerer Sachbeschädigung und schwerer Behinderung von Kommunikation« sollten die drei Besatzungsmitglieder des Öltankers »Eagle S« jeweils für mindestens zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, erklärte Staatsanwältin Heidi Nummela am Freitag zum Abschluss des Prozesses in Helsinki.

Die drei Angeklagten sollen der Anklage zufolge im Dezember 2024 in der Ostsee das Stromkabel EstLink 2 und vier Telekommunikationskabel zwischen Finnland und Estland absichtlich beschädigt haben. Der Anker des unter der Flagge der Cook-Inseln fahrenden Schiffs soll dazu über eine Strecke von etwa 90 Kilometern über den Meeresboden geschleift worden sein. Die Beschädigung der Kabel hatte laut Staatsanwaltschaft die Energieversorgung in Finnland gefährdet. Für die Betreiber der Kabel entstanden demnach Reparaturkosten in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro.

Die Verteidigung hatte Ende August auf nicht schuldig plädiert und von einem Unfall gesprochen. Die Angeklagten hätten eine Verlangsamung ihres Schiffes auf Motorprobleme und Wetterbedingungen zurückgeführt. Das Gericht hob am Freitag das Reiseverbot für die Seeleute auf und wies einen Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, die seit Dezember 2024 geltende Maßnahme zu verlängern. Ein Urteil wird für den 3. Oktober erwartet. (AFP/jW)