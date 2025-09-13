»Kaiser«-Statue neben »Bomber« in München enthüllt

Leonie Asendorpf/dpa Die Bronze zeigt ein jüngeres Abbild des verstorbenen Profisportlers

München. Vor der Münchner Allianz-Arena ist ein Denkmal zu Ehren des früheren Fußball-Nationaltrainers und langjährigen Spielers des FC Bayern München Franz Beckenbauer enthüllt worden. Es zeigt den deutschen Fußball-»Kaiser« im Sportdress mit Ball am Fuß. Der Vereinspräsident Herbert Hainer sagte in seiner Rede, das Denkmal sei »ein Stück DNA des FC Bayern in Bronze gegossen«. »Das Leben ist vergänglich, der Fußball ist vergänglich, aber Legenden bleiben.«

Auf der zum Stadion führenden Esplanade steht die Statue nun nur ein paar Meter neben der von Deutschlands Topstürmer Gerd Müller. Der 2021 im Alter von 75 Jahren verstorbene »Bomber« Müller spielte einst beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich zusammen mit Beckenbauer. Dieser wäre am Donnerstag 80 Jahre alt geworden. (dpa/jW)