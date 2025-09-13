Deutsche Bahn: Keine 60 Prozent der Züge pünktlich

Jan Woitas/dpa Die Deutsche Bahn macht für ihre Unpünktlichkeit im Fernverkehr die eigenen Baustellen verantwortlich

Berlin. Wie die Bahn am Freitag bekanntgab, betrug die betriebliche Pünktlichkeit bei ICE- und IC-Zügen 59,6 Prozent. 89,2 Prozent der Züge im Regionalverkehr waren dagegen pünktlich. Zur Begründung verwies die Bahn auf ihre weiterhin vorhandenen zahlreichen Baustellen. Zudem sollen Brandanschläge bei Duisburg den Bahnverkehr zu Monatsbeginn stark beeinträchtigt haben, was sich wegen der Menge an betroffenen Zügen bundesweit ausgewirkt habe, hieß es.

Züge gelten für den Konzern als pünktlich, solange sie weniger als sechs Minuten Verspätung haben. Im Juli betrug der Wert im Fernverkehr noch 56,1 Prozent. Im August 2024 waren es 60,6 Prozent. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will am 22. September seine Reformpläne für die Deutsche Bahn vorstellen. (Reuters/jW)