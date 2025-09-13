US-Bürger halten ihr Geld zusammen

David Zalubowski/AP/dpa Die US-Bürger haben weniger Kaufkraft und rechnen mit steigenden Preisen

Washington. Die Konsumstimmung hat sich in den USA im September den zweiten Monat in Folge eingetrübt. Wie die Universität Michigan am Freitag zu einer eigenen Umfrage mitteilte, sank das Barometer für Verbrauchervertrauen auf 55,4 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Mai, nach 58,2 Zählern im August. Die US-Bürger bewerteten ihre finanzielle Lage und ihre Aussichten jeweils skeptischer als im August. Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ist, erklärte, viele Schwachstellen in der Wirtschaft »mit steigenden Risiken für Geschäftslage, Arbeitsmarkt und Inflation« seien für Verbraucher »spürbar.

Die US-Inflation war zuletzt gestiegen. In den kommenden zwölf Monate rechnen die Verbraucher der Umfrage zufolge wie im August mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,8 Prozent. Die Verbraucherpreise legten im August binnen Jahresfrist um 2,9 Prozent zu, nach 2,7 Prozent im Juli. (Reuters/jW)