Chloé Zhaos Film »Hamnet« wurde beim 50. Toronto International Film Festival (TIFF) am Sonntag zum Siegerfilm des Festivals gekürt. Die Adaption des gleichnamigen Romans von Maggie O’Farrell begeisterte das Publikum, das in Toronto traditionell anstelle einer Jury den Gewinner wählt. Bei dem zehntägigen Festival konkurrierten über 290 Filme um die Gunst der Zuschauer. Der zweite Platz ging an »Frankenstein« von Regisseur Guillermo del Toro mit Oscar Isaac und Jacob Elordi in den Hauptrollen, auf Rang drei kam Rian Johnsons »Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery«.

Zhao erhielt den People’s Choice Award zum zweiten Mal: Ihr TIFF-Sieger »Nomadland« aus dem Jahr 2020 gewann später auch drei Oscars, unter anderem für den besten Film und die beste Regie. Im Mittelpunkt von »Hamnet« stehen Agnes (Jessie Buckley) und William Shakespeare (Paul Mescal), die den frühen Tod ihres elfjährigen Sohnes Hamnet verarbeiten müssen.

Als besten Dokumentarfilm wählten die Zuschauer »The Road Between Us: The Ultimate Rescue« von Barry Avrich. Der Film zeichnet die Rettungsgeschichte einer israelischen Familie während des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 nach. Der International People’s Choice Award wurde an Park Chan Wooks »No Other Choice« vergeben. Mit schwarzem Humor erzählt der südkoreanische Regisseur von einem entlassenen Papierfabrikarbeiter (Lee Byung Hun), der verzweifelt versucht, seine Familie zu ernähren, und dabei moralische Grenzen überschreitet. (dpa/jW)