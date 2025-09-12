Francesca Albanese trat gestern Abend in der Maigalerie der jungen Welt in Berlin auf.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten war von der Gruppe »Besetzung gegen Besatzung« zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Germany in the economy of genocide« eingeladen worden. Neben Albanese sprachen unter anderem der Ökonom Shir Hever, die Juristin Nahed Samour sowie die Anwältin Beate Bahnweg.

Hier finden Sie die Aufzeichnung der Veranstaltung: https://www.youtube.com/watch?v=C1xBuFb7ZiA