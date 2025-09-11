Angespannte Stimmung im Haushaltsausschuss nach Sudhof-Befragung

Katharina Kausche/dpa Ines Schwerdtner nach der Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch

Berlin. Nach der zweiten Befragung der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof zum Komplex der staatlichen Maskenkäufe in der Corona-Pandemie ist die Stimmung im Haushaltsausschuss angespannt. Die Kovorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, warf dem Gesundheitsministerium unter Nina Warken (CDU) am Mittwoch mangelnde Aufklärung vor und sprach von einer »Verschleppungstaktik«. »Wir kommen an dieser Stelle hier im Ausschuss nicht weiter«, sagte Schwerdtner. Es brauche einen Untersuchungsausschuss, in dem strafrechtlich Relevantes untersucht werden müsse.

Ähnlich äußerte sich Grünen-Politikerin Paula Piechotta: »Wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss, weil nur dort tatsächlich auch unter Eid Menschen vernommen werden können und wir uns sicher sein können, dass Menschen tatsächlich auch die Wahrheit sagen.« Piechotta kritisierte den Umgang der Union mit den »berechtigen Fragen« der Opposition.

Zu einem kurzen Schlagabtausch kam es im Anschluss außerdem zwischen Piechotta und Mechthilde Wittmann (CSU). Wegen angeblicher Unterstellungen im Ausschuss mit Bezug auf Maskenankäufe der Berliner CDU kamen beide zu einem ähnlichen Schluss. »Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, das hat mit guter parlamentarischer Kultur nichts mehr zu tun«, sagte Piechotta. »Da haben Sie mal recht«, erwiderte Wittmann.

Es war nach einer Sitzung im Juli die zweite Befragung der Sonderermittlerin Sudhof. In einem Bericht hatte die Juristin festgestellt, dass der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen den Rat seiner Fachabteilungen handelte. Unter Spahn hatte das Ressort 2020 große Mengen Masken zu festen und extrem hohen Preisen beschafft. Aus Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen drohen dem Bund noch Milliardenrisiken. Sudhof war noch vom vorherigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingesetzt worden, um das damalige Vorgehen aufzuklären. (dpa/jW)