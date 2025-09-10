Macron ernennt Sébastien Lecornu zu neuem Premier in Frankreich

Moritz Frankenberg/dpa Sébastien Lecornu (Osnabrück, 24.7.2025)

Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Sébastien Lecornu zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Dies teilte der Élysée-Palast am Dienstag abend mit. Lecornu ist bereits der fünfte Regierungschef unter Macron in weniger als zwei Jahren. Sein Vorgänger, François Bayrou, war am Montag nach einem verlorenem Vertrauensvotum wegen seiner Pläne zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben gestürzt. (Reuters/jW)