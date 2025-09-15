Hyde. Der frühere Boxweltmeister Ricky Hatton ist laut übereinstimmenden Medienberichten am Sonntag im Alter von 46 Jahren gestorben. Hatton gewann in den nuller Jahren Weltmeistertitel im Halbweltergewicht und Weltergewicht. Wegen seines aktiven Kampfstils und seiner bodenständigen Art außerhalb des Rings war er einer der beliebtesten Boxer seiner Generation. Hatton gewann seine ersten 40 Profikämpfe. Erst 2007 verlor er gegen den US-Amerikaner ­Floyd Mayweather. (dpa/jW)