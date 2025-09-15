Las Vegas. Der US-Boxer Terence Crawford (37) hat den zum »Megafight« aufgeblasenen Kampf gegen den Mexikaner Saúl »Canelo« Álvarez (35) gewonnen und ist damit als erster Boxer unumstrittener Weltmeister in drei Gewichtsklassen. In Las Vegas sicherte sich der weiterhin unbesiegte Crawford am Sonnabend nach zwölf packenden Runden vor über 70.000 Zuschauern einstimmig nach Punkten die Supermittelgewichtstitel der Verbände IBF, WBC und WBO. »Bud« Crawford, der auch als »Undisputed Champion« im Halbwelter- und Weltergewicht geführt wird, hatte für das Duell stark an Muskelmasse zugelegt und bestimmte den Kampf. Alle drei Kampfrichter sahen ihn letztlich vorne, wenngleich mit 116:112, 115:113 und 115:113 knapper als nach dem Kampfverlauf erwartet. (sid/jW)