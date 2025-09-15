Schön blutig: Zum Auftakt der Aktion »Pay with your blood«, zu der das Wacken Open Air und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf aufgerufen hatten, spendeten am Sonnabend in Hamburg zahlreiche Heavy-Metal-Fans Blut und unterstützten damit das Krankenhaus beim Auffüllen der Depots. Insbesondere in den Ferienmonaten gehen die Spenden zurück. An der Blutspendeaktion, der bundesweit weitere folgen sollen, beteiligten sich auch drei Mitglieder der Metal-Band Lord of the Lost. (dpa/jW)