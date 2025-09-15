Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Gesundheitswesen

Blut tut gut

Schön blutig: Zum Auftakt der Aktion »Pay with your blood«, zu der das Wacken Open Air und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf aufgerufen hatten, spendeten am Sonnabend in Hamburg zahlreiche Heavy-Metal-Fans Blut und unterstützten damit das Krankenhaus beim Auffüllen der Depots. Insbesondere in den Ferienmonaten gehen die Spenden zurück. An der Blutspendeaktion, der bundesweit weitere folgen sollen, beteiligten sich auch drei Mitglieder der Metal-Band Lord of the Lost. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro