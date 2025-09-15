Macht des Monopols
Der Medienkonzern Penske Media verklagt Google in den USA wegen der Nutzung seiner journalistischen Inhalte in KI-Zusammenfassungen. Der Verleger von Zeitschriften wie Rolling Stone, Billboard und Variety wirft dem Technologieunternehmen vor, seine Artikel ohne Zustimmung zu verwenden und dadurch Besucher von seinen Webseiten wegzuleiten. Es ist das erste Mal, dass ein großer US-Verlag wegen der Funktion gegen Google vor Gericht zieht. Nachrichtenorganisationen beklagen seit Monaten, dass die neuen Zusammenfassungen, die an der Spitze der Suchergebnisse erscheinen, den Datenverkehr von ihren Seiten abziehen. Penske zufolge nimmt Google die Webseiten von Verlagen nur dann in seine Suchergebnisse auf, wenn es deren Artikel auch für KI-Zusammenfassungen verwenden darf. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Feuilleton
