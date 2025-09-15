Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 10 / Feuilleton
Schlager

Andreas Martin gestorben

Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72jährige starb am Sonnabend im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager mitteilte. Andreas Martin feierte in den 80er und 90er Jahren mit Liedern wie »Deine Flügel fangen Feuer« und »Amore Mio« große Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-»Hitparade« wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro