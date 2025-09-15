Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 10 / Feuilleton
Schlager
Andreas Martin gestorben
Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72jährige starb am Sonnabend im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager mitteilte. Andreas Martin feierte in den 80er und 90er Jahren mit Liedern wie »Deine Flügel fangen Feuer« und »Amore Mio« große Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-»Hitparade« wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. (dpa/jW)
