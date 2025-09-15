Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Tagtrümmer

Von Kai Pohl

Schnurlose Wölfe,

schiefe Laternen,

ein Himmel, der abends durchsichtig wird,

*

wo einer, an den Abgrund gelehnt,

mit ausgebrannten Augen fleht:

*

Nehmt Rotz und Wasser!

Die leidige Leber!

Was ihr unter meinen Nägeln findet!

*

Beamt mich hier raus!

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro