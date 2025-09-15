Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 2 / Ausland
Frankreich

»Lasst uns alles blockieren!«

2 BM.JPG
Stephane Mahe/REUTERS

Wenige Tage nach einem landesweiten Protesttag gegen die Kürzungspolitik der französischen Regierung hat es am Sonnabend erneut Demonstrationen der Bewegung »Bloquons tout« (»Lasst uns alles blockieren!«) gegeben. So demonstrierten etwa 3.000 Menschen in Nantes (siehe Bild). Angesichts weiterer angekündigter Proteste hat der neue Premier Sébastien Lecornu am Sonntag angekündigt, vom Vorhaben seines gestürzten Amtsvorgängers, zwei Feiertage abzuschaffen, Abstand zu nehmen. (jW)

