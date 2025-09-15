»Lasst uns alles blockieren!«
Wenige Tage nach einem landesweiten Protesttag gegen die Kürzungspolitik der französischen Regierung hat es am Sonnabend erneut Demonstrationen der Bewegung »Bloquons tout« (»Lasst uns alles blockieren!«) gegeben. So demonstrierten etwa 3.000 Menschen in Nantes (siehe Bild). Angesichts weiterer angekündigter Proteste hat der neue Premier Sébastien Lecornu am Sonntag angekündigt, vom Vorhaben seines gestürzten Amtsvorgängers, zwei Feiertage abzuschaffen, Abstand zu nehmen. (jW)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Medien als Zielscheibevom 15.09.2025
-
»Wir wollten die Suche nach Wahrheit begleiten«vom 15.09.2025
-
Drohneneinsätze verschärfen Kriegslagevom 15.09.2025
-
Rechter Sturm in Londonvom 15.09.2025
-
Spitzel enttarntvom 15.09.2025
-
Krieg gegen die Wissenschaftvom 15.09.2025
-
US-Zerstörer kapert Fischerbootvom 15.09.2025