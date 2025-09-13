privat

Herbstlicher Schafabtrieb im Kaukasus. Ein gleichförmiger, konzentrierter Trott. Der Hirte und seine Herde interessieren sich nicht für den Betrachter, der Mensch muss sein Vieh vor dem beginnenden Winter aus dem Hochgebirge in die Ebene führen. Im georgischen Tuschetien leben viele Bewohner dieser schwer zugänglichen Region noch immer von der Schafzucht. Tuschetischer Käse und tuschetische Wolle waren und sind für ihre Qualität berühmt. Obwohl die Fotografie eine Bewegung festhält und man sich ein ständiges Geblöke hinzudenken mag, geht von der Aufnahme eine fast melancholische Ruhe aus, wie sie auch Pieter Bruegels Gemälde »Heimkehr der Herde« vermittelt. Gelungene Fotos können Assoziationen zu verwandten Kunstformen wecken. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen jW-Leserfotowettbewerbs, müssen mit Ihrer Kamera ja nicht gleich im Großen Kaukasus auf Motivjagd gehen, experimentieren ist aber ausdrücklich erwünscht: mit Blickwinkel, Brennweite, Schwarzweißkontrasten. Oder halten Sie, wie der Fotograf der georgischen Schafherde, einfach den Moment fest. Möglicherweise auch den politisch aufgeladenen – dazu laden unsere Themen »Eat the rich« oder »Wasser« ein. Wir sind gespannt! (jW)