Dänemark kauft europäische Luftabwehrsysteme
Kopenhagen. Dänemark will für 58 Milliarden Kronen (fast 7,8 Milliarden Euro) Luftabwehrsysteme europäischer Hersteller kaufen. Wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, soll für den Langstreckenbereich das französisch-italienische System »Samp/T« beschafft werden. Für mittlere Reichweiten kommen demnach die Systeme »Nasams« aus Norwegen, »Iris-T« aus Deutschland und »VL Mica« aus Frankreich in Frage. Das dänische Parlament muss dem Kauf und dem Kostenumfang noch zustimmen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
