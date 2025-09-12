Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Kick it like Kimmich

Rottweil. Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich eröffnet im Schwarzwald eine eigene Fußballakademie. Die »Kimmich Academy« soll es Talenten im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, »auf Topniveau zu trainieren, ohne die Region, ihre Familie oder ihren Heimatverein verlassen zu müssen«. Das erste Camp beginnt am Sonntag. (sid/jW)

