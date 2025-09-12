Rottweil. Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich eröffnet im Schwarzwald eine eigene Fußballakademie. Die »Kimmich Academy« soll es Talenten im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, »auf Topniveau zu trainieren, ohne die Region, ihre Familie oder ihren Heimatverein verlassen zu müssen«. Das erste Camp beginnt am Sonntag. (sid/jW)