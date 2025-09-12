Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Kick it like Kimmich
Rottweil. Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich eröffnet im Schwarzwald eine eigene Fußballakademie. Die »Kimmich Academy« soll es Talenten im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, »auf Topniveau zu trainieren, ohne die Region, ihre Familie oder ihren Heimatverein verlassen zu müssen«. Das erste Camp beginnt am Sonntag. (sid/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
