Schnelle Lösung
München. Der EHC Red Bull München hat sich kurz vor seinem Saisonstart in der Deutschen Eishockey-Liga personell verstärkt. Wie der Klub einen Tag vor dem Auftakt bei den Kölner Haien mitteilte, wechselt der finnische Exweltmeister und Olympiasieger Ville Pokka aus der Heimat von Ouloun Kärpät an die Isar. Der 31jährige Verteidiger soll Will Butcher ersetzen, der aufgrund »gesundheitlicher Auffälligkeiten« noch länger ausfallen wird. (sid/jW)
