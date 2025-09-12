Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Alles gesehen

Wolfsburg. Der Fußballbundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Rekordnationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33jährige unterschrieb einen Vertrag, der bis 2027 gültig ist. Neben seinen fußballerischen Leistungen und Erfolgen dürfte Eriksen vielen Fußballfans wegen seines Herzstillstandes während eines Spiels gegen Dänemark bei der EM 2021 in Erinnerung sein. Eriksen hatte zuletzt für Manchester United gespielt. »Mit Christian Eriksen bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat«, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. (dpa/jW)

