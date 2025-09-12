London. Der englische Fußballverband (FA) hat Anklage gegen den FC Chelsea wegen mutmaßlicher Verstöße gegen zahlreiche Vorschriften erhoben. Das teilte die FA am Donnerstag auf ihrer Website mit. Demnach geht es um insgesamt 74 Anklagepunkte aus der Zeit des ehemaligen Klubbesitzers Roman Abramowitsch. Der russische Milliardär hatte den Londoner Klub im Mai 2022 verkauft. Die mutmaßlichen Regelverstöße sollen sich hauptsächlich in den Spielzeiten 2010/11 und 2015/16 ereignet haben und laut der FA im Zusammenhang mit Spielerberatern, Vermittlern und Investitionen Dritter (Third Party Investment) stehen. Nähere Details dazu nannte der Verband zunächst nicht. (dpa/jW)