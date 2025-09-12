Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Digitales

KI als Hausarzt

Ein Viertel der deutschen Bevölkerung konsultiert künstliche Intelligenz (KI) bei medizinischen Fragen. Im Vorjahr seien es nur neun Prozent gewesen, teilte Beratungskonzern Deloitte am Donnerstag mit, der jährlich eine Umfrage zur Digitalisierung im Gesundheitswesen durchführt. Grund sei demnach die Zugänglich- und Vielseitigkeit von Anwendungen wie Chat-GPT. Demgegenüber seien viele Befragte (41 Prozent) misstrauisch, wenn behandelnde Mediziner KI zur Diagnose heranziehen. Insgesamt hielten aber gut zwei Drittel den Einsatz von KI im Gesundheitswesen für sinnvoll. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro