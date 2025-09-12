Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Biologie

Ramazzottius kretschmanni

Für ihn »als Biologen« sei es »natürlich eine große Ehre, in der Nomenklatur biologischer Arten verewigt zu sein«, freute sich Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag, als er im Schwarzwald Bekanntschaft mit dem nach ihm benannten Bärtierchen bzw. einem Modell desselben machte. Die winzige achtbeinige Art war bereits 2022 entdeckt worden und wurde kurz darauf nach Kretschmann benannt, um dessen Einsatz für Artenschutz und Biodiversität zu würdigen. Bärtierchen sind bekannt für ihre Resilienz. Widrigste Umweltbedingungen perlen an ihm ab wie die Kritik von Umweltschützern am Ministerpräsidenten Baden-Württembergs. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro