Für ihn »als Biologen« sei es »natürlich eine große Ehre, in der Nomenklatur biologischer Arten verewigt zu sein«, freute sich Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag, als er im Schwarzwald Bekanntschaft mit dem nach ihm benannten Bärtierchen bzw. einem Modell desselben machte. Die winzige achtbeinige Art war bereits 2022 entdeckt worden und wurde kurz darauf nach Kretschmann benannt, um dessen Einsatz für Artenschutz und Biodiversität zu würdigen. Bärtierchen sind bekannt für ihre Resilienz. Widrigste Umweltbedingungen perlen an ihm ab wie die Kritik von Umweltschützern am Ministerpräsidenten Baden-Württembergs. (dpa/jW)